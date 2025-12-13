ESCALDES-ENGORDANY
El comú crea un abonament de matí rebaixat per a la piscina i el gimnàs
La mesura vol incentivar l’ús de les instal·lacions esportives de la parròquia en una franja horària poc concorreguda, ja que els usuaris es concentren a la tarda
El comú d’Escaldes-Engordany ha creat un abonament mensual per accedir a la piscina i al gimnàs comunals al matí a preu reduït. La mesura vol incentivar l’ús de les instal·lacions esportives en una franja horària poc concorreguda, ja que la majoria d’usuaris es concentren a la tarda i al vespre.
El descompte per a l’abonament combinat mensual (accés a la piscina i el gimnàs) de matí respecte de l’abonament combinat mensual general és del 22% tant per a l’import mensual com per a la matrícula a fons perdut, ja que el preu inicial és de 23 euros i, el reduït, de 18. En el cas de l’abonament per a parelles al mateix compte, la reducció és pràcticament la mateixa (21%). L’abonament general i la matrícula, per a parelles, costen 41 euros, mentre que l’import reduït és de 32,5 euros.
La resta d’imports per accedir als serveis de les piscines comunals, segons l’ordinació de preus públics per al 2026, aprovada recentment en sessió de consell de comú i publicada aquesta setmana al BOPA, s’han incrementat de manera generalitzada. L’entrada a la piscina per a menors de cinc anys es manté gratuïta, però el tiquet per als adults passa de 5,10 a 5,5 euros (8%). L’augment de deu entrades per a la piscina és més ajustat (3%), ja que aquest any costava 46,05 euros i, l’any vinent, 47,5 euros.
Pel que fa a l’entrada combinada d’accés a la piscina i al gimnàs, l’increment interanual és del 5,5% (de 12,8 a 13,5 euros). L’abonament mensual aquàtic, és a dir, el que només dona accés a la piscina, costava 15,35 euros mensuals aquest any, i el 2026 s’apuja a 16 euros (4,2%). Quant al passi mensual combinat de piscina i fitnes, s’incrementa el 3,4% (de 44,5 a 46 euros). El combinat de piscina, fitnes i gimnàs augmenta el 3% (de 50,5 a 52). L’aquàtic familiar, per a una parella amb un o més fills, el 2,75% (passa de 34,55 a 35,5 euros mensuals). I l’aquàtic per a famílies monoparentals, el 3,9% (de 20,7 a 21,5 euros).
Èxit
D’altra banda, cal destacar que la decisió de la majoria actual d’obrir també el diumenge la piscina i el gimnàs comunals ha estat un èxit, segons la corporació. Des que el servei va ampliar-se a l’últim dia de la setmana de nou del matí a tres de la tarda (després d’una prova pilot de tres mesos), hi ha hagut una mitjana d’una quarantena d’usuaris. Actualment, a més, 1.800 persones són sòcies de la piscina i el gimnàs, i hi ha 72 persones en llista d’espera. A l’última sessió de consell va adjudicar-se el contracte amb l’empresa externa que garanteix durant tot l’any la provisió del personal necessari per al funcionament de les instal·lacions. La subcontractació del servei és una solució “flexible i eficient”, segons el comú.
GESTIÓ
- UN ABONAMENT DE MATÍ REBAIXAT eL 22%. El nou abonament mensual de matí per accedir a la piscina i el gimnàs té un preu rebaixat de 18 euros, el 22% menys que l’abonament per a tot el dia.
- INCREMENT GENERAL DELS PREUS. Els preus de la resta d’abonaments i tiquets de la piscina i el gimnàs s’han incrementat en percentatges que oscil·len entre el 2,75% i el 8%.
- ÈXIT DE LA DECISIÓ D’OBRIR EL DIUMENGE. Cada diumenge una mitjana de 40 persones fan ús de les instal·lacions esportives de la parròquia. Una xifra que el comú considera bona.