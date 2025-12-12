ANDORRA LA VELLA
El Poblet de Nadal proposa un nou espectacle itinerant
‘Luminolife’ recorrerà Meritxell fins a la plaça Príncep Benlloch
El Poblet de Nadal continua l’activitat aquest cap de setmana amb la programació habitual i un nou espectacle itinerant al centre de la parròquia. Luminolife, de la companyia Sindicato de Monstruos, recorrerà l’avinguda Meritxell fins a la plaça Príncep Benlloch a partir de dos quarts de set de la tarda. El Mercat de Nadal i el Neret obriran fins diumenge.
També estaran en marxa la resta d’activitats i propostes del Poblet de Nadal, com ara el Trenet dels Desitjos, l’activitat Enigma al Museu del Bici Lab Andorra, l’experiència de realitat virtual La Ciutat dels Contes al Centre de Congressos, i l’Oficina de Correus Màgica i el Carrusel de Nadal a la plaça Guillemó, entre altres propostes.
El mercat i el Neret obriran fins diumenge, com és habitual
El Talleret de la plaça del Poble també oferirà activitats infantils al llarg del cap de setmana, com ara jocs de fusta, tallers creatius i contes teatralitzats. Durant el cap de setmana també es farà l’espectacle de llums del passeig de les fonts de la Rotonda, amb un passi diari a dos quarts de nou del vespre.
El Poblet de Nadal romandrà obert fins al 5 de gener amb activitats, espectacles i parades artesanals repartides per diversos punts de la parròquia. El Poblet és un punt de trobada social i cultural per a residents i visitants, amb ambient festiu gairebé tots els dies de l’esperada temporada nadalenca.