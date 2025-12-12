ANDORRA LA VELLA
‘Els Pastorets’ tornen al Comunal amb Entreacte
L’escola de teatre Entreacte presenta una nova edició d’Els Pastorets, de Folch i Torres, en una adaptació de Mercè Canals, directora i fundadora de l’escola. El projecte reuneix tots els grups de l’escola, des dels més petits fins als adults, per treballar conjuntament en una producció única. L’espectacle permet que l’alumnat comparteixi l’escenari i les experiències de treball teatral.
L'espectacle representarà el 15 i el 16 de desembre
Cada any, el muntatge incorpora noves propostes mantenint l’estructura del clàssic. Enguany, el públic podrà veure algunes sorpreses durant les representacions, que tindran lloc els dies 15 i 16 de desembre a dos quarts de nou del vespre al Teatre Comunal.
Amb aquesta proposta, l’escola de teatre Entreacte continua desenvolupant activitats de formació artística i de creació.