ORDINO
El comú obre inscripcions per a la cursa solidària de La Llufa
Ordino acollirà dilluns 29 de desembre a dos quarts de set de la tarda la tercera edició de la cursa de La Llufa, amb un recorregut urbà d’uns tres quilòmetres. Les inscripcions, obertes des d’ahir, es poden fer al servei de Tràmits del comú o a la biblioteca comunal fins mitja hora abans de la sortida, va recordar ahir la corporació. Per participar-hi cal aportar una joguina nova, no bèl·lica ni sexista, a canvi d’una llufa-dorsal. Els regals es destinaran a la campanya de joguines de Càritas. En acabar, s’oferirà xocolata calenta i xurros a tots els participants.