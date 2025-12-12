ANDORRA LA VELLA

Anul·lat l’espectacle ‘Un tros de pa’, programat per demà

Un moment de l’obra.

Un moment de l'obra.

Redacció

El comú informa que l’espectacle Un tros de pa, de la companyia Les Pinyes, organitzat en col·laboració amb l’ONCA, queda anul·lat. Les dues sessions previstes per demà no es podran realitzar per motius aliens al comú.

Malgrat aquesta incidència, la corporació ha activat immediatament el procediment per informar i retornar l’import de les entrades a totes les persones que ja les havien adquirit. El reemborsament es farà mitjançant transferència bancària amb la màxima celeritat.

El comú lamenta les molèsties que aquesta cancel·lació pugui ocasionar al públic familiar, especialment tenint en compte la bona acollida i expectació generada per l’obra. Amb tot, es treballarà per poder reprogramar l’obra en la pròxima temporada de teatre infantil.

