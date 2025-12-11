REPORTATGE
La ‘secreta’ d’Andorra la Vella
Dos agents cívics amb llicència per sancionar recorreran els carrers de la parròquia d’incògnit per reforçar les tasques de control de les conductes incíviques del ciutadans.
Dos agents cívics d’incògnit començaran a patrullar els carrers i places d’Andorra la Vella en les pròximes setmanes. Quina missió els ha encomanat el comú? Identificar els incívics i, si cal, multar-los. El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ho va deixar prou clar ahir en la presentació del projecte a la premsa. Preguntat per si els inspectors faran “pedagogia” abans de sancionar, va afirmar: “Bé, de pedagogia ja fa molt de temps que en fem.” Els agents de la secreta tindran llicència per sancionar.
Quines són les conductes incíviques més freqüents a la parròquia? Segons va apuntar Surana, els problemes principals són no recollir els excrements dels gossos per part dels propietaris, ocupar més espai de terrassa de l’autoritzat en el cas dels establiments de restauració, alimentar els coloms i llançar les escombraries fora de l’horari establert. També se solen fer controls per fer soroll fora de l’horari habitual, abocar residus en llocs no autoritzats, fer pintades i grafits, fer un mal ús de les zones enjardinades i ocupar il·legalment la via pública.
“Tenir agents presents cada dia [...] ens permet actuar amb més rapidesa”
El dispositiu estarà actiu els 365 dies de l’any i combinarà la presència d’agents d’uniforme i de paisà per garantir una bona convivència i evitar conductes incíviques a la parròquia. “Tenir agents presents cada dia, tant d’uniforme com de paisà, ens permet actuar amb més rapidesa i prevenir situacions d’incivisme abans que es generin problemes a l’espai públic”, va remarcar el conseller de Circulació i Aparcaments.
“Cal reforçar el control per poder tenir una parròquia més neta i més segura”
El mandatari va recordar que ja hi ha una unitat de proximitat dins l’equip de Circulació, que entre altres funcions té la de vetllar pel civisme. La incorporació dels dos agents permetrà “reforçar-la” amb encara més presència al carrer. Surana va destacar que els agents de Circulació ja “recorren tota la parròquia les 24 hores del dia”.
Sancions
Pel que fa a l’import de les sancions per accions incíviques, Surana és del parer que s’haurien “d’actualitzar”. En aquest sentit, va apuntar que el comú no descarta augmentar-los pròximament. Les ordinacions vigents preveuen multes d’entre 60 i 2.000 euros, en funció de la gravetat de la conducta castigada.
La iniciativa s’emmarca, va recordar el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, en l’esforç continuat de la corporació per mantenir neta la parròquia. La plantilla dedicada a aquestes tasques la formen 50 treballadors i la inversió anual que hi destina el comú s’enfila a quatre milions d’euros. “És un servei actiu les 24 hores que cobreix setmanalment més de 260 quilòmetres de neteja mecànica i 40 quilòmetres de neteja manual i, diàriament, vuit hores de neteja amb aigua a pressió, a més de la recollida de residus amb flota especialitzada”, va puntualitzar el conseller. “Cal reforçar el control per poder tenir una parròquia més neta i més segura”, va afegir.