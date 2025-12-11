Activitats nadalenques
El Poblet de Nadal suma un nou espectacle itinerant aquest cap de setmana
‘Luminolife’, de la companyia Sindicato de Monstruos, recorrerà l’avinguda Meritxell fins a la plaça Príncep Benlloch a partir de les 18.30 h
El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella continua aquest cap de setmana amb la programació habitual i incorpora un nou espectacle itinerant al centre de la parròquia. ‘Luminolife’, de la companyia Sindicato de Monstruos, recorrerà l’avinguda Meritxell fins a la plaça Príncep Benlloch a partir de les 18.30 h.
El Mercat de Nadal i el Neret estaran oberts des d’aquest dijous, 11 de desembre, i fins diumenge, 14 de desembre, oferint gastronomia, productes artesanals i ambient festiu. La resta de propostes també es mantenen en funcionament, com el Trenet dels Desitjos, l’activitat Enigma al Museu del Bici Lab Andorra, l’experiència de realitat virtual ‘La Ciutat dels Contes’ al Centre de Congressos, així com l’Oficina de Correus Màgica i el Carrusel de Nadal a la plaça Guillemó.
El Talleret de la plaça del poble oferirà activitats infantils durant tot el cap de setmana, amb jocs de fusta, tallers creatius i contes teatralitzats.
A més, el passeig de les Fonts de la Rotonda acollirà l’espectacle d’aigua, llum i música amb un passi diari a les 20.30 h.