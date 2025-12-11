Activitats
Ordino obre inscripcions per a la cursa solidària de La Llufa
La tercera edició se celebrarà el dilluns 29 de desembre a les 18.30 hores
Ordino acollirà el dilluns 29 de desembre a les 18.30 hores la tercera edició de la cursa de La Llufa, amb un recorregut urbà d’uns 3 quilòmetres. Les inscripcions, obertes des d’avui, es poden fer al servei de Tràmits del comú o a la Biblioteca comunal fins mitja hora abans de la sortida.
Per participar cal aportar una joguina nova, no bèl·lica ni sexista, a canvi d'una llufa-dorsal. Els regals es destinaran a la campanya de joguines de Càritas. En acabar, s’oferirà xocolata calenta i xurros als participants.