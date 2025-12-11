Escaldes-Engordany
La sufragista Maria Teresa Segalàs: "Tornaria a picar pedra perquè el país tirés endavant"
Escaldes-Engordany ha acollit una taula rodona lligada a l'exposició 'Dones clau per a la història d'Andorra: les sufragistes andorranes'
"Si tornés a néixer, tornaria a picar pedra perquè el país tirés endavant". Així ho ha afirmat Maria Teresa Segalàs, una de les dones que van signar la sol·licitud del dret a vot a Escaldes-Engordany, durant la taula rodona anomenada ‘De la lluita pel vot a la veu política: dones que transformen el país’ celebrada aquest dijous. Segons Segalàs, l'objectiu d'iniciatives com aquesta és "explicar al jovent i, sobretot als càrrecs polítics, el que ens va costar en aquell moment a les dones aconseguir el que avui tenim tan fàcilment", tot referint-se al dret a vot de les dones andorranes.
Segalàs també ha recordat que aquell moviment social va nàixer "gràcies a un grup de dones que en aquell moment tenien una inquietud" i que "buscaven tindre, com a mínim, el mateix que els homes. "Ells podien votar i ser elegits i nosaltres no. Per què? Perquè vam néixer dones. Hi ha alguna diferència? No", ha reivindicat.
Segalàs ha manifestat que "no podem deixar perdre el país". Tal com ha assenyalat, "Andorra és un país petit" i "soc conscient que el que jo vaig viure de joveneta", on "tots ens coneixíem, no és possible". Però, "val la pena que la gent d'aquí lluitem per poder anar pel carrer tranquil", que "era una de les coses més importants que teníem".
La secretària general del comú d'Escaldes-Engordany, Sandra Tudó, ha assenyalat que "jo vaig néixer el 72, que és en el moment que acaba tota aquesta lluita", i "no estaríem on estem si la gent no anés lluitant pel camí". Per tant, esdeveniments com aquests "són un homenatge a totes aquelles dones que en el seu moment van lluitar pel sufragi universal femení".
La taula rodona, lligada a l'exposició 'Dones clau per a la història d'Andorra: les sufragistes andorranes', ha comptat amb la presència de les nou artistes que han col·laborat amb les seves obres a donar forma a aquesta exposició. Una d'elles, Neus Mola, ha explicat que "després d'haver realitzat aquest projecte que ha durat molts mesos", que "hem anat exposant a les diferents parròquies", per a "nosaltres ha estat un honor poder conèixer de primera mà les persones que van donar la cara en aquesta lluita pel vot femení".