‘Els Pastorets’ reforçaran l’ús de les ombres xineses

Ombres xineses als Pastorets de Sant JuliàComú de Sant Julià

La 32a edició d’Els Pastorets tornarà a representar-se als exteriors de casa comuna de Sant Julià de Lòria, com ja es va fer l’any passat. L’espectacle manté l’essència de l’anterior muntatge, però incorpora millores escèniques i reforça l’ús de les ombres xineses, que enguany tindran un paper central. L’obra, dirigida per Núria Montes i Txell Díaz a partir del text clàssic de Josep Maria Folch i Torres, compta amb prop d’un centenar de participants. Les funcions tindran lloc els dies 26 i 28 de desembre, i el 4 i 6 de gener, amb sessions a les sis i a les vuit.

