ANDORRA LA VELLA
El concurs del primer pis del Reviu queda desert
El comú d’Andorra la Vella ha decidit declarar desert el concurs per adjudicar la rehabilitació del primer habitatge del programa Reviu. L’única proposta rebuda no compleix els requisits previstos en el plec de bases.
El pròxim pas serà el previst per la llei: obrir un procés de demanda de preus amb l’objectiu de contractar una constructora perquè s’encarregui de les obres.
El programa Reviu és una iniciativa de la corporació pensada per recuperar pisos o habitatges buits o en desús i convertir-los en habitatges de lloguer assequible per a residents. El comú finança part de la rehabilitació dels immobles i, a canvi, els propietaris es comprometen a cedir-los durant un període mínim perquè siguin llogats a un preu regulat.