Infraestructures
Andorra la Vella fa més grans les places de l'aparcament del Parc Central
El comú també ha modificat els recorreguts interiors per facilitar la circulació
El comú d’Andorra la Vella està duent a terme una redistribució de l’aparcament del Parc Central amb l’objectiu de millorar la maniobrabilitat i optimitzar l’ús de les places. Una de les principals actuacions ha estat l’ampliació de l’amplada dels estacionaments, que passen dels aproximadament 2,20 metres actuals als 2,50 metres, fet que "facilita l’accés i la sortida dels vehicles i redueix les situacions en què no es podien aprofitar places disponibles", apunta el comú.
L'ens comunal també ha redefinit els recorreguts interiors amb nous carrers de sentit únic i s’ha actualitzat la senyalització per millorar la circulació i facilitar la localització de les places. Aquesta reorganització també ha permès recuperar espais al centre de l’aparcament, així com reconvertir 18 places que anteriorment estaven destinades a autocaravanes —ara traslladades a Can Rodes, a Santa Coloma— per a ús de turismes.
En l'aparcament s'han habilitat espais específics per a motos en zones que fins ara eren per a cotxes i que dificultaven la maniobra. Les places reservades per a persones amb discapacitat s’han reubicat en punts més propers als accessos i sortides, millorant-ne l’accessibilitat.