Activitats
Ordino commemora el Dia de les Muntanyes amb una conferència de l’alpinista Mikel Zabalza
L’acte tindrà lloc demà a les 21 hores a l’Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO), amb entrada gratuïta
El Comú d’Ordino se suma un any més a la celebració del Dia Internacional de les Muntanyes, que es commemora cada 11 de desembre amb l’objectiu de conscienciar sobre el valor ambiental, cultural i social dels territoris de muntanya. Enguany, el programa central inclou la conferència “Al fil de l’impossible”, protagonitzada per Mikel Zabalza, un dels alpinistes més reconeguts d'Espanya, que compartirà la seva trajectòria de més de 40 expedicions arreu del món. L’acte tindrà lloc demà a les 21 hores a l’Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO), amb entrada gratuïta.
Zabalza relatarà experiències a cims emblemàtics com l’Everest, el Gasherbrum IV, l’Himàlaia indi o l’Antàrtida, i repassarà la seva etapa al capdavant de l’Equip Nacional d’Alpinisme d’Espanya. La commemoració es complementarà amb una acció pedagògica a les escoles associades a la Unesco, on l’alpinista impartirà xerrades per transmetre valors com l’esforç, el respecte pel medi i la passió per la muntanya.