BALANÇ DEL PONT
Naturland rep 2.400 visitants durant el pont de la Puríssima
El parc incrementa l’11,5% els ingressos, amb un 26% més d’assistents
Naturland ha tancat el pont de la Puríssima amb un balanç positiu, registrant un increment d’ingressos de l’11,5% i un total de 2.400 visitants, xifra que representa un augment del 26% respecte del mateix període de l’any passat. Des del parc destaquen que “les bones condicions meteorològiques durant la major part del pont han afavorit l’afluència”, un factor que, segons expliquen, ha permès mantenir les activitats en funcionament amb normalitat i ha incentivat l’arribada de públic tant nacional com estranger.
En un comunicat, Naturland remarca que aquestes dades “constaten l’atractiu de l’oferta del centre, que continua consolidant-se com a referent d’activitats outdoor a Andorra, especialment en períodes festius d’alta afluència turística”. El parc subratlla que l’evolució positiva dels darrers ponts i caps de setmana demostra que el model d’activitats a l’aire lliure, combinat amb propostes familiars i d’aventura, segueix guanyant adeptes.
Una de les novetats més rellevants del pont ha estat la possibilitat d’oferir esquí nòrdic “gràcies a unes condicions favorables a la cota 2.000”. Pel que fa a les activitats més concorregudes, el parc assenyala que Forestline i el Tobotronc han tornat a ser les estrelles del pont, atraient un gran nombre de participants.