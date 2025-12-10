BALANÇ DEL PONT

Naturland rep 2.400 visitants durant el pont de la Puríssima

El parc incrementa l’11,5% els ingressos, amb un 26% més d’assistents

Un esquiador a Naturland.

Un esquiador a Naturland.

Naturland ha tancat el pont de la Puríssima amb un balanç positiu, registrant un increment d’ingressos de l’11,5% i un total de 2.400 visitants, xifra que representa un augment del 26% respecte del mateix període de l’any passat. Des del parc destaquen que “les bones condicions meteorològiques durant la major part del pont han afavorit l’afluència”, un factor que, segons expliquen, ha permès mantenir les activitats en funcionament amb normalitat i ha incentivat l’arribada de públic tant nacional com estranger.

En un comunicat, Naturland remarca que aquestes dades “constaten l’atractiu de l’oferta del centre, que continua consolidant-se com a referent d’activitats outdoor a Andorra, especialment en períodes festius d’alta afluència turística”. El parc subratlla que l’evolució positiva dels darrers ponts i caps de setmana demostra que el model d’activitats a l’aire lliure, combinat amb propostes familiars i d’aventura, segueix guanyant adeptes.

Una de les novetats més rellevants del pont ha estat la possibilitat d’oferir esquí nòrdic “gràcies a unes condicions favorables a la cota 2.000”. Pel que fa a les activitats més concorregudes, el parc assenyala que Forestline i el Tobotronc han tornat a ser les estrelles del pont, atraient un gran nombre de participants.

AITANA GAUDEIX DEL TOBOTRONC

La cantant catalana Aitana ha estat gaudint del pont de la Puríssima a Andorra, concretament a Naturland, on ha estat convidada a baixar pel Tobotronc, tal com es pot veure en un vídeo pujat a les seves xarxes socials. La jove hauria vingut amb la seva parella, el youtuber espanyol Daniel Alonso, més conegut com a Plex, a qui es va veure pel centre d’Andorra la Vella durant els dies festius.
