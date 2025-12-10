SANT JULIÀ DE LÒRIA
Majoral assegura que tancar els jardins de Juberri és “l’opció fàcil”
El conseller defensa que seria més beneficiós aprofitar la popularitat de l’espai per redirigir els visitants a Naturland i altres atractius
El conseller del grup de la minoria de Sant Julià de Lòria Josep Majoral considera que el tancament dels jardins de Juberri per part del comú és “una notícia molt trista”. Pel que representa per a la parròquia i, sobretot, perquè està convençut que perjudicarà el poble des del punt de vista turístic. “En lloc d’aprofitar l’alt volum de visitants que generen els jardins per redirigir-los a Naturland i a altres atractius de la parròquia, s’opta en aquest moment per l’opció fàcil, que és tancar-los. És una llàstima”, lamenta el representant comunal.
“S’ha deixat de banda la senyora Nicole Grignon, no se l’ha tingut en compte”
Majoral també critica que la decisió s’hagi pres “de manera unilateral” entre la corporació i un grup de veïns de Juberri. “S’ha deixat de banda la senyora Nicole Grignon [la impulsora dels jardins i propietària de les escultures], no se l’ha tingut en compte”, lamenta el conseller, que per aquest motiu acusa la majoria actual de “manca de formes i de saber fer” en la gestió d’aquest afer. Grignon va assegurar aquesta setmana al Diari que no sabia res de la decisió del comú. “Se s’ha assabentat per la premsa”, afegeix Majoral.
Aparcament
El conseller lauredià sosté que construir un aparcament prop dels jardins amb horari regulat era la solució adequada per millorar la convivència entre els visitants i els veïns. En el mandat anterior, quan era cònsol major, el departament d’Urbanisme va redactar un avantprojecte per construir un pàrquing en aquesta zona. Majoral recorda que aleshores van prendre’s altres mesures per reduir l’impacte negatiu de l’activitat turística a Juberri.
En primer lloc, instal·lar nous senyals de trànsit per prohibir als autobusos i a les autocaravanes que accedissin als carrers adjacents als jardins. En segon lloc, habilitar un sobreample a la carretera de la Rabassa, la que travessa el nucli de Juberri, perquè els autobusos poguessin aparcar i aturar-se una estona per descarregar els visitants o fer la maniobra per girar sense entorpir la circulació. L’aparcament era la tercera i última acció que havia d’ajudar a ordenar l’entorn dels jardins.
L’explosió de popularitat de l’atractiu turístic –en dies de temporada alta podien arribar-s’hi a comptar entre 300 i 400 cotxes diaris– ha portat en algun moment el poble de Juberri, pensat com una zona eminentment residencial, al límit de la saturació. Els problemes s’han notat, sobretot, als carrers del Bosc i del Bec, que donen accés als jardins. Només s’hi pot entrar des de la carretera de la Rabassa i són força estrets i sense sortida.
Un grup de veïns va promoure una recollida de signatures a la tardor de l’any passat per demanar que els jardins es traslladessin fora del nucli urbà, sense els serveis necessaris per absorbir en condicions un volum de visitants tan elevat. També proposaven que s’integrés a l’oferta de Naturland. El comú va respondre’ls que l’operació no era viable perquè era massa cara i no s’ajustava a l’oferta del parc.