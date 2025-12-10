Nadal
Els Pastorets de Sant Julià donaran més protagonisme a les ombres xineses
Les funcions tindran lloc els dies 26 i 28 de desembre, i el 4 i 6 de gener, amb dues sessions cada dia
La 32a edició d’Els Pastorets tornarà a representar-se als exteriors de Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, com ja es va fer l’any passat. L’espectacle manté l’essència de l’anterior muntatge, però incorpora millores escèniques i reforça l’ús de les ombres xineses, que enguany tindran un paper central. L’obra, dirigida per Núria Montes i Txell Díaz a partir del text clàssic de Josep Maria Folch i Torres, compta amb prop d’un centenar de participants entre actors i col·laboradors.
Les funcions tindran lloc els dies 26 i 28 de desembre, i el 4 i 6 de gener, amb dues sessions cada dia, a les 18 hores i a les 20 hores. El públic podrà accedir a l’espai quinze minuts abans i es recomana portar roba d’abric, ja que l'espectacle es fa a l’aire lliure. Les entrades, a un preu simbòlic de 3 euros, es poden adquirir per internet o per telèfon, informa el comú.
