Sessió de comú
El Consell d’Infants d’Ordino aposta per reforçar l’oferta esportiva a la parròquia
La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha explicat que troba les propostes "molt interessants"
Els alumnes de les escoles Andorrana i Francesa, d'entre nou i deu anys, han participat aquest dimecres en una nova edició del Consell d'Infants d'Ordino. Una trobada en què els portaveus dels dos centres educatius han presentat propostes, principalment relacionades amb les activitats esportives que s’ofereixen a la parròquia. "Ho trobo molt interessant, perquè al final és apostar pels esports, aquesta vida saludable que moltes vegades recomanem i que s’ha d’inculcar des de ben petits. Està molt bé conèixer tots els esports per poder, en un futur o no, encaminar-se cap a la pràctica esportiva i a les activitats relacionades", ha comentat Coma.
Els alumnes de l'Escola Andorrana han presentat una nova iniciativa centrada en la creació d’una conselleria d’esports que, tal com han comentat, ha sorgit de les inquietuds que ells mateixos han detectat a les seves aules. Entre els seus dubtes i propostes han destacat la necessitat de conèixer quins esports es practiquen a la parròquia, quan es poden provar, on es duen a terme i quin cost tenen. Paral·lelament, també s’han consolidat projectes ja establerts com la recollida de brossa, el concurs de medi ambient o les visites a la Casa Pairal, que els infants van acordar seguir impulsant.
Els estudiants de l’Escola Francesa han proposat repetir l’experiència solidària de l’any passat amb la creació d’un objecte dissenyat per ells mateixos per recaptar fons per a futures activitats. També han plantejat activitats vinculades a les festes de Nadal, com la cantada a la Casa Pairal, i han reivindicat la instal·lació d’una nova taula de ping-pong al parc que, com han esmentat, podria funcionar com un bon punt de trobada i d’activitat física. A més, han demanat repetir la bicicletada escolar amb tallers de seguretat viària i mecànica bàsica. "Penso que les trobades intergeneracionals també són molt interessants tant per als avis com per als nens, perquè és veritat que en el món en què vivim no tothom té els avis a prop, i tenir aquesta relació amb gent gran és sempre molt enriquidor. També hi ha un component de solidaritat en aquest cas" ha assenyalat la mandatària comunal.
Demanen recuperar la piscina del càmping d’Ansalonga
Els infants també han posat sobre la taula diverses necessitats d'Ordino, com ara el mal estat de l’herba d'alguns camps de futbol, que reclamen substituir per gespa artificial per evitar relliscades, o la voluntat de recuperar la piscina del càmping d'Ansalonga, que actualment es troba tancada i en desús. Davant d'aquest suggeriment, els cònsols han assegurat que aquestes inquietuds seran traslladades als responsables pertinents i que ja s’estan estudiant possibles millores per donar-hi resposta. "La reobertura de la piscina del càmping és complicada, perquè es tracta d’un espai privat i la propietat busca algú disposat a invertir-hi i instal·lar-hi bungalous per ampliar l’oferta. Tot i així, continuarem parlant amb els propietaris per conèixer millor les seves intencions i veure si es pot avançar en alguna direcció" ha comentat Coma.