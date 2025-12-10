Teatre
Andorra la Vella se suma a la tercera edició de la diada de foment del teatre 'Cap Butaca Buida'
El Teatre Comunal acollirà el muntatge “Abrakadabra” de l’Escena Nacional Andorrana per al dia 21 de març
El comú d’Andorra la Vella participarà per primera vegada a Cap Butaca Buida, una iniciativa cultural que celebrarà la seva tercera edició el 21 de març de 2026 i que aplegarà 222 sales teatrals en una gran jornada del teatre en català. L’anunci s’ha fet aquest dimecres al Teatre Nacional de Catalunya, on la cònsol menor i consellera de Cultura, Olalla Losada, ha intervingut a través d’un vídeo. En la seva intervenció, Losada ha expressat l’orgull de la parròquia per sumar-se a un projecte que entén la cultura “com un motor de cohesió i de progrés compartit”.
La participació d’Andorra la Vella es concretarà amb la representació al Teatre Comunal de Abrakadabra, una comèdia musical 100% andorrana produïda per l’Escena Nacional Andorrana (ENA), que Losada ha volgut posar en valor com a motor de creativitat i talent local. La jornada Cap Butaca Buida està impulsada per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals i altres institucions i companyies teatrals.