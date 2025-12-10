Civisme
Andorra la Vella incorpora dos inspectors d'incògnit per sancionar incívics
Els agents reforçaran l'equip de proximitat de Circulació
Dos inspectors cívics patrullaran d'incògnit per Andorra la Vella per identificar i sancionar infractors. El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha explicat que els problemes principals d'incivisme que hi ha a la parròquia són no recollir els excrements dels gossos per part dels propietaris, ocupar més espai de terrassa de l'autoritzat en el cas dels establiments de restauració, alimentar els coloms i llançar les escombraries fora de l'horari establert. Preguntat per si els inspectors faran "pedagogia" abans de sancionar, Surana s'ha expressat amb tota claredat: "Bé, de pedagogia, ja fa molt de temps que en fem." El conseller ha recordat que ja hi ha un equip de proximitat dins del departament de Circulació i ha assenyalat que el que es fa ara amb la incorporació dels dos inspectors és "reforçar-la encara més".