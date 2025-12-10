ENCAMP
El 31è Saló de la infància i la joventut tindrà una experiència 7D
La 31a edició del Saló de la infància i la joventut d’Andorra tindrà una experiència cinematogràfica en 7D. Es tracta d’una de les novetats que incorpora enguany l’esdeveniment lúdic, que tindrà lloc del 27 al 30 de desembre a Encamp i del 2 al 4 de gener al Pas de la Casa. El comú encampadà instal·larà una cabina a l’exterior del recinte que permetrà que les persones experimentin una forma d’entreteniment immersiva i diferent, que combinarà cinema en 3D amb múltiples efectes físics i sensorials, per fer que l’espectador senti que està immers dins de l’acció.
Està previst que la projecció duri prop de cinc minuts i els espectadors gaudiran de diferents sensacions, com, per exemple, vibracions, aromes, llums, aire, fum, aigua i sensacions tàctils.
Una altra novetat és que hi haurà dos espectacles de cloenda. Aquests seran per al públic familiar, tant a Encamp com al Pas de la Casa.