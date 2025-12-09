ESCALDES-ENGORDANY
Nou protocol del comú per garantir un entorn laboral segur i igualitari
El text estableix una política de tolerància zero envers la discriminació i l’assetjament
El comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat recentment un protocol específic per prevenir i actuar davant de qualsevol forma d’assetjament laboral, en compliment del que disposa la Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació. Aquesta normativa obliga les administracions públiques a disposar d’un marc normatiu clar per abordar situacions de violència o discriminació dins l’entorn de treball.
El comú ha creat un sistema de denúncia ràpid i confidencial
El document, que referma el compromís de la corporació amb la dignitat i el respecte al lloc de treball, estableix una política de tolerància zero envers qualsevol conducta discriminatòria o d’assetjament, i preveu diverses mesures concretes per garantir un ambient laboral segur i igualitari. Entre les accions destacades hi ha l’elaboració de codis de conducta, la implementació d’un procediment intern de denúncia i la realització de sessions formatives obligatòries per a tota la plantilla, inclòs el personal directiu. Aquestes formacions començaran a principi del 2026 i s’adaptaran als diferents col·lectius del comú.
El protocol defineix de manera detallada les diverses formes d’assetjament i violència, com ara l’assetjament laboral, sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, així com la discriminació o el ciberassetjament. També es preveuen casos de violència física, psicològica o sexual.
Per garantir l’eficàcia del mecanisme, el comú ha creat un sistema de denúncia ràpid, confidencial i respectuós amb les persones afectades. Aquest incorpora la figura d’una comissió instructora imparcial i preveu mesures cautelars per protegir la víctima.
Amb aquesta iniciativa, el comú vol reforçar una cultura organitzativa basada en la igualtat, el respecte i la prevenció de qualsevol forma d’assetjament al lloc de feina.