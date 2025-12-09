CONCERT
Les ‘Variacions Goldberg’ arriben al teatre Comunal amb Garcia i Morinière
La 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella oferirà avui una cita musical d’excepció, amb la visita dels guitarristes Thibaut Garcia i Antoine Morinière, que presentaran la seva particular lectura de les Variacions Goldberg, de Johann Sebastian Bach, al teatre Comunal d’Andorra la Vella a les 20.30 hores.
El programa posarà el focus en una de les obres més fascinants de la música barroca, originalment concebuda per a teclat i reinterpretada ara per a dues guitarres, una adaptació que els intèrprets han treballat durant un any i mig fins a assolir un equilibri sonor únic. El projecte que defineixen com “el projecte de la nostra vida: un etern recomençar”, parteix d’un primer intent de transcripció que els artistes van abandonar anys enrere, però que han reprès amb una mirada renovada que els ha permès culminar el repte amb èxit.