Els alumnes del conservatori d’Andorra la Vella guanyen tres ors i sis plates al Festival Internacional d’Acordió
El certamen s'ha celebrat al País Basc, i els metalls s'han obtingut en modalitats individuals i de conjunt
L’alumnat del conservatori de Música d’Andorra la Vella ha tornat del prestigiós Festival Internacional d’Acordió Arrasate Hiria, celebrat a Arrasate-Mondragón (Euskadi), amb uns resultats excel·lents: tres medalles d’or i sis de plata en les diferents categories individuals i de conjunt.
En les modalitats individuals, el nivell assolit pels joves intèrprets ha estat especialment destacat. A la categoria Iniciació I, Yaiza Segovia i Naia Aouraghe han aconseguit dues medalles de plata. A Iniciació II, Arnau Call, Petko Guitart i Irene Rossell han brillat amb tres medalles d’or, mentre que Alba Ribé ha sumat una nova medalla de plata. A Iniciació III, Dúnia Canut i Dúnia Lara han estat reconegudes també amb dues medalles de plata.
En l’apartat de conjunts, el grup format per alumnat del conservatori d’Andorra la Vella i del conservatori de Cervera ha obtingut una medalla de plata. El director del centre andorrà, Jordi Sabata, ha valorat molt positivament aquest reconeixement i ha subratllat “la importància de la col·laboració entre centres com a eina de creixement artístic i pedagògic”. El projecte, que ha requerit més d’un any i mig de preparació, ha estat dirigit per les professores Elisa Sala i Sònia Peiró, responsables de la direcció artística i escènica.
El Festival Arrasate Hiria és una de les cites més destacades del panorama acordionístic internacional, reunint anualment joves talents i formacions de diversos països en un entorn que combina competició, concerts i activitats de difusió musical. “Poder participar en aquests certàmens representa una oportunitat de projecció per al conservatori i per al nostre alumnat”, ha conclòs Sabata.