SANT JULIÀ DE LÒRIA
La Fira de Santa Llúcia afavoreix el retrobament veïnal a l’inici de Nadal
La 41a edició de la Fira de Santa Llúcia de Sant Julià de Lòria, celebrada durant aquest cap de setmana, va tancar-se ahir amb un balanç positiu. Segons va valorar la cònsol menor, Sofia Cortesao l’esdeveniment “ha complert l’objectiu” de convertir-se en un espai pensat per a tots els lauredians i lauredianes, oferint activitats per a totes les edats i fomentant el retrobament veïnal en l’inici de les festes de Nadal.
La cònsol també va subratllar la bona acollida de la mostra gastronòmica, que va comptar tant amb participants de la parròquia com d’altres vinguts de fora. Entre les propostes més celebrades, va destacar la presència del cuiner Carles Flinch, que va presentar la tapa guanyadora de l’Andorra Taste. Un altre dels punts destacats d’aquesta edició ha estat la implicació de les entitats culturals i socials de la parròquia, va remarcar Cortesao.