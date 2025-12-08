Document intern
Escaldes-Engordany aprova un protocol pioner per prevenir i combatre l’assetjament laboral
L’objectiu és garantir un entorn de treball segur, respectuós i lliure de violències
El comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat el seu nou protocol contra l’assetjament, una eina clau que reforça el compromís de la corporació amb la igualtat de tracte, la no-discriminació i la protecció dels drets fonamentals de tota la plantilla. El document dona compliment a l’article 53 de la Llei 6/2022, que obliga les administracions públiques a disposar d’un mecanisme específic per prevenir i gestionar situacions d’assetjament en l’àmbit laboral.
El protocol inclou la creació i difusió de codis de conducta basats en una política de tolerància zero davant qualsevol forma d’assetjament o discriminació. L’objectiu és garantir un entorn de treball segur, respectuós i lliure de violències. Entre les mesures més destacades hi ha l’organització de sessions d’informació i formació adreçades a tota la plantilla, inclosa la direcció, que es duran a terme a principis del 2026. Aquestes formacions permetran identificar conductes d’assetjament, prevenir-les i conèixer els canals de denúncia i funcionament del protocol.
El document regula de manera detallada les diferents formes d’assetjament —laboral, sexual, per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere— i també contempla la violència física, psicològica, sexual, abusos sexuals i l’assetjament digital. Defineix així mateix els trets que caracteritzen aquestes conductes: comportaments no desitjats, perjudicials, repetits o greus que generen un entorn intimidatori, humiliant o degradant.
El comú ha establert un procediment intern àgil, accessible i garantista perquè qualsevol persona que detecti o pateixi una conducta d’assetjament pugui presentar una queixa amb plena confidencialitat. El sistema incorpora la intervenció d’una comissió instructora imparcial i preveu l’adopció de mesures cautelars per protegir la víctima quan sigui necessari.