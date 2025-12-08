CULTURA
Encamp acull una jornada centrada en el Cant de la Sibil·la amb l’Alguer
Una conferència i un concert han omplert les esglésies de Sant Miquel i Santa Eulàlia
Encamp ha esdevingut avui un punt de trobada de la tradició i la cultura algueresa gràcies a l’agermanament amb l’Alguer, vigent des del 2003. La parròquia ha centrat la jornada en El Cant de la Sibil·la, conegut a l’Alguer com Lo Senyal del Judici, un cant profètic que es representa la nit de Nadal abans de la Missa del Gall i que forma part del seu patrimoni immaterial.
El primer acte del dia ha estat la conferència “Lo Senyal del Judici, de la paraula a la imatge i al cant. De les profecies antigues fins al Cant de la Sibil·la de l’Alguer”, a càrrec de l’Associació cultural Arte in Musica, amb les intervencions de Carmela Mura Monfardino i Giuseppe Calaresu. A l’església de Sant Miquel, els ponents han explicat el procés de cristianització de la figura de la Sibil·la i la seva incorporació a l’art i a la música cristiana, en un recorregut narratiu i iconològic que ha contextualitzat aquesta tradició.
L’església de Santa Eulàlia s’ha omplert a la tarda per acollir el concert de la Coral Polifònica de l’Alguer, que ha oferit una interpretació especial del Cant de la Sibil·la. L’agrupació, dirigida per Ugo Spanu, ha comptat amb Gabriele Catalano com a sibil·ler, Fabio Frigato a l’orgue, Alessia Sassu al violoncel, Manuele Costantino a la trompeta i Ricardo Collu al tambor, amb narracions de Carmela Mura Monfardino i Giuseppe Calaresu. L’elaboració musical ha estat a càrrec de Stefano Garau i del mateix Spanu.
La cònsol major, Laura Mas, i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, han agraït la participació de tots els membres del Coro Polifonico Algherese i han destacat la importància de mantenir i reforçar els llaços culturals entre Encamp i l’Alguer.
Tres dècades de treball per preservar el Cant
La Coral Polifònica de l’Alguer, fundada el 1976, interpreta des de fa molts anys Lo Senyal del Judici durant la Nit de Nadal a la catedral de l’Alguer. L’acte a Encamp forma part d’un projecte de tres dècades dedicat a la salvaguarda d’aquest patrimoni immaterial, iniciat el 1995 amb la producció del CD Estudi Polifònic – Dal Cant de la Sibil·la a Montserrat.