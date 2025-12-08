Sant Julià de Lòria
Els veïns de Juberri avalen el tancament dels jardins i la retirada de les escultures
Després d’un procés de treball conjunt entre diversos departaments comunals i Andorra Turisme, la corporació ha plantejat com a opció principal el tancament de l’espai tal com funciona actualment
Els cònsols de Sant Julià de Lòria s’han reunit aquesta setmana amb una quarantena de veïns de Juberri per exposar les propostes que marcaran el futur dels jardins, un espai que en els darrers anys s’ha convertit en un important reclam turístic però també en un focus de queixes per massificació, problemes de mobilitat i manca de seguretat.
Durant la trobada, el comú ha explicat l’estat actual dels jardins i el contingut del conveni signat el 2004 amb la propietària de les escultures. Després d’un procés de treball conjunt entre diversos departaments comunals i Andorra Turisme, la corporació ha plantejat com a opció principal el tancament de l’espai tal com funciona actualment. La proposta preveu retirar i reubicar la majoria d’escultures, mantenint només les que tenen valor artístic, com les de l’escultor andorrà Àngel Calvente.
La resposta veïnal ha estat unànime a favor d'aquesta opció, que permetria recuperar la tranquil·litat de la zona residencial i revertir la massificació. El projecte contempla que l’espai passi a ser un parc públic més de la parròquia, mentre que el turisme familiar es redirigirà cap a altres atractius de Juberri, com el camí de la Senyoreta, el camí Macarulla, el Tamarro Lau, Naturland o els circuits de BTT.
Per ordenar la mobilitat, el comú preveu crear un nou aparcament estratègic en un terreny comunal —actualment en fase de projecte tècnic— i valora instal·lar una caseta d’informació turística en temporada alta. Un cop formalitzada la decisió, la corporació comunicarà a la propietària de les escultures la rescissió del conveni i la retirada progressiva de les peces.