Vacances de Nadal
Andorra la Vella obre 390 places per a les activitats de Nadal per a infants i joves
Les inscripcions es podran fer a partir de demà i hi haurà propostes des del 22 de desembre al 5 de gener
El comú d’Andorra la Vella obrirà aquest dimarts, 9 de desembre, les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que s’organitzen durant les vacances de Nadal per a infants i joves de 2 a 13 anys. Les propostes, que es desenvoluparan entre el 22 de desembre i el 5 de gener en diferents torns, ofereixen un total de 390 places i es duen a terme en col·laboració amb clubs esportius de la parròquia i amb el departament de Social.
L’oferta esportiva inclou cinc campus: el Campus Multiesports per a infants d’entre 8 i 10 anys; el campus de futbol, adreçat a joves de 5 a 12 anys; el campus de rítmica per a participants d’entre 5 i 13 anys; el campus de patinatge per a infants de 6 a 12 anys, i el de bàsquet, destinat a nens i nenes de 5 a 11 anys. Paral·lelament, el departament de Social oferirà el Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, tots dos per a infants de 2 a 7 anys, així com el programa Llamp Multiesports, que combina jornades de lleure i activitat física per a nens i nenes d’entre 8 i 10 anys. Les inscripcions es podran formalitzar a través del web andorralavella.ad/inscripcions.
A més de l'obertura de places per als campus de Nadal, el comú ha anunciat que els Festivals de Nadal reuniran enguany 2.272 infants en 17 esdeveniments esportius que tindran lloc entre l’11 i el 21 de desembre. Les activitats inclouran disciplines tan variades com el bàsquet, el judo, el pàdel, el patinatge, la natació, els escacs, el futbol, l’handbol, el voleibol, el rugby, l’skateboard, l’hoquei, l’esquí i la gimnàstica, entre d’altres, consolidant aquesta cita com una de les més participatives del calendari esportiu infantil del país.