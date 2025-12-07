FESTIVITAT
Sant Julià de Lòria tanca una fira de Santa Llúcia amb balanç positiu
Els elements destacats han estat la bona acollida de la mostra gastronòmica i la implicació de les entitats culturals i socials
La 41a edició de la Fira de Santa Llúcia de Sant Julià de Lòria, celebrada durant aquest cap de setmana, s'ha tancat amb un balanç positiu. Segons ha valorat la cònsol menor del comú lauredià, Sofia Cortesao l’esdeveniment "ha complert l’objectiu" de convertir-se en un espai pensat per a tots els lauredians i lauredianes, oferint activitats per a totes les edats i fomentant el retrobament veïnal en l’inici de les festes de Nadal.
"Estem contents perquè al final hem complert l'objectiu, que era crear una fira on hi hagués espai per a tots els lauredians i lauredianes de totes les edats. Hem tingut mostra gastronòmica, amb molta varietat, i amb gent del poble i també de fora", ha declarat Cortesao, que ha afegit: "És una fira pensada per la gent de Sant Julià, perquè sigui un espai de retrobament". La fira ha aconseguit que la gent es quedés a la parròquia, tal com ha explicat la cònsol, gràcies a l'ambient festiu. "La gent del poble contenta de no haver de sortir de Sant Julià per tenir ambient, música i aquest ambient festiu", ha comentat.
La cònsol també ha subratllat la bona acollida de la mostra gastronòmica, que ha comptat tant amb participants de la parròquia i d'altres vinguts de fora. Entre les propostes més celebrades, ha mencionat la presència del cuiner Carles Flinch, que ha presentat la tapa guanyadora de l’Andorra Taste. Paral·lelament, els tallers infantils i el pintacares han estat plens "de gom a gom" durant tota la jornada, convertint-se en una de les activitats més concorregudes, ha comentat Cortesao.
Un altre dels punts destacats d’aquesta edició ha estat la implicació de les entitats culturals i socials de la parròquia, que tradicionalment participen en la fira. Com a novetat, enguany s’hi ha sumat també un grup esportiu de cheerleaders, l’únic d’aquesta disciplina en el país. El grup han ofert una exhibició pel qual han aconseguit "omplir la plaça a vessar", ha celebrat Cortesao.