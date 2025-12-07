CULTURA POPULAR
'L’Ossa d’Ordino' torna a carregar contra l’actualitat de la parròquia i del país
Les crítiques a la POUP, al transport públic i a la manca de parcs han estat alguns dels elements que ha recollit la representació
Ordino ha celebrat avui la representació popular de la farsa burlesca de 'L’Ossa d'Ordino' fent, com és habitual, una sàtira de l'actualitat ordinenca i del país. El guió ha estat carregat d'ironia per criticar alguns aspectes de la parròquia, com per exemple el Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), les males comunicacions que hi ha a la Cortinada i el transport públic o el fet que a la parròquia hi ha més parcs per gossos que per a infants.
"Una farsa, com cada any, molt interessant", ha valorat la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma. "Aquest any han criticat, evidentment, l'L6 que és un tema que ja portem des de fa temps i el tema del cap de l'ossa i a partir d'aquí, cadascú amb la seva opinió. Evidentment, és una cosa que han de dir per què el poble s'ha d'expressar", ha afegit la cònsol.
També hi ha hagut temps per burlar-se d'alguns aspectes de país, com la visita fallida del copríncep francès, Emmanuel Macron, l'habitatge o els guanys que acaben obtenint sempre els que són els més rics.
Un any més l’Associació de Cultura Popular d’Ordino s'ha encarregat de representar aquesta funció, que forma part de les Festes de l’os dels Pirineus reconegudes per la Unesco com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. En total, hi han participat una quarantena de persones entre actors, músics i organització, dels quals 28 han estat actors. Una de les novetats d'enguany ha estat el repartiment de brou calent per a tots els assistents minuts abans de l'inici.
La representació no ha estat exempta de polèmica. En una de les escenes s'ha fet sortir a la ministra de Cultura, Mònica Bonell, pel qual li han pres les mesures del seu cap. Una metàfora per visibilitzar la problemàtica que hi ha al voltant de l'enregistrament de la marca del cap de l'ossa entre l’Associació de Cultura Popular d’Ordino i un particular que ha fet el registre de marca i ara se suposa que és propietari de la imatge del cap de l'ossa.
Polèmica pel registre de marca
El registre de marques va registrar la imatge de la màscara del cap de l'ossa, però des de l'associació van posar una demanda perquè "ens prohibeixen fer ús de qualsevol imatge que inclogui l'ossa", ha explicat el president Albert Roig. Des de l'entitat cultural defensen que això no pot ser d'aquesta manera perquè la màscara "és patrimoni cultural" i perquè "està protegit pel conveni de la UNESCO el 2003 i és un element que forma part d'una festa declarada per la UNESCO", ha detallat Roig. "Ningú es pot apropiar d'un element que forma part de la festa via registre mercantil", ha afegit Roig.
Des del comú expliquen que han intentat fer d'intermediaris perquè les dues parts puguin arribar a un acord. "Nosaltres vam fer d'intermediaris perquè la persona que va fer el registre va intentar amb l'associació d'arribar a un acord. A partir d'aquí, són ells qui han d'arribar a un acord, nosaltres ni vam forçar una cosa ni vam forçar l'altra, simplement vam estar allà d'intermediaris", ha assegurat Coma.
Des de l'associació, però, critiquen l'intent d'aproximació perquè els volien fer signar un conveni perquè els particular "ens permetés utilitzar la imatge, però això no és cap mediació ni res", ha fustigat Roig. L'entitat va descartar signar el text i, per tant, continuen reclamant que el particular "retiri el seu registre de marca perquè no ho pot fer segons els convenis internacionals", ha comentat el responsable de l'associació. Ara estan a l'espera que el propietari els denunciï, però això encara no ha passat. "En teoria ell ens hauria de demandar, però no ho ha fet i dubtem molt que ho faci perquè sap que ho té perdut", ha remarcat Roig.
"És molt lleig intentar apropiar-se d'un element que és del poble i que sempre ha estat del poble, ho feia servir la quadrilla i els joves quan representaven l'ossa a principis del segle passat. Intentar apropiar-se'l via registre de marca considerem que és un greuge molt gran a la cultura popular i un greuge al poble", ha reivindicat Roig.
Fa uns dies, la corporació va arribar a un acord per poder exposar la màscara original en el comú amb el propietari de la marca, que ara es pot visitar a les dependències. "No, nosaltres no hem reconegut cap propietat, l'únic que hem fet és arribar a un acord perquè s'especifiqui la situació, ni més ni menys. Aquí hi ha un dilema, un problema entre dues persones, i a partir d'aquí nosaltres intentem posar pau a dintre de la situació, si volen posar pau la posem, si no, cadascú ja farà el que hagi de fer", ha asseverat Coma.
Des de l'entitat ordinenca, també han criticat que el comú no ha fet d'intermediari. "Quan un fa d'àrbitre vol dir que és neutral, que demani a una part que se supediti a l'altra i que signi un conveni en relació a l'altra això no és fer d'àrbitre, això és posicionar-se a un costat i, per tant, és el que han fet els cònsols posicionar-se al costat d'aquest senyor i no pas al costat de l'associació", ha especificat Roig.