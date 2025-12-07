Certamen
Encamp amplia a nivell nacional el concurs del cartell de Carnaval i incrementa els premis
La quarta edició de la iniciativa se celebrarà del 14 al 18 de febrer.
La Comissió de Festes i el comú d’Encamp obren una nova edició del concurs de cartells de Carnaval per escollir la creativitat que serà la imatge del Carnaval d’Encamp 2026, que se celebrarà del 14 al 18 de febrer.
La iniciativa compleix enguany la seva 4a edició i, com a novetat, l’organització ha decidit incrementar el premi de 700 a 1.000 euros i estendre el concurs a nivell nacional amb l’objectiu que artistes, professionals del disseny gràfic, estudiants o aficionats de les arts gràfiques amb residència a Andorra puguin aportar la seva creació. Al certamen s’hi pot presentar qualsevol persona major de 16 anys, amb un màxim de dues propostes.
El jurat estarà conformat per la cònsol major d’Encamp, el conseller de Cultura, la consellera de Comunicació, tres membres de la Comissió de Festes, la directora del departament de Cultura del comú i un expert en la matèria que serà escollit pel jurat, el qual tindrà en compte la qualitat tècnica, la qualitat artística, l’impacte visual, la creativitat i l’originalitat.
El termini per presentar les propostes s’ha obert aquesta setmana, i s’hauran d’entregar al Departament de Cultura del comú d’Encamp, a l’adreça passeig de l’Alguer s/n planta baixa Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, abans de les 12 hores del dilluns 5 de gener del 2025.