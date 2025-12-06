ANDORR LA VELLA

Queda desert el concurs per renovar l’estació de bombeig de l’estadi comunal

L’estació de bombeig de l’Estadi Comunal. Foto: Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Redacció
Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella ha declarat desert el concurs nacional per adjudicar les obres de renovació i d’adequació de l’estació de bombeig de captació d’aigua potable situada a l’estadi comunal Joan Samarra Vila. La licitació tenia un pressupost estimatiu de 420.000 euros. L’edicte pel qual es declara desert el concurs va publicar-se ahir al BOPA.

El projecte comunal té com a objectiu modernitzar una instal·lació essencial per al subministrament d’aigua de la parròquia i reforçar-ne la fiabilitat i l’eficiència energètica. La iniciativa també preveu la renovació del sistema de gestió i telegestió, que permetrà un control més precís i en temps real del funcionament de la instal·lació, així com la substitució del quadre de control del dipòsit de les Escaubelles per millorar la comunicació i la seguretat del conjunt de les instal·lacions.

