ANDORR LA VELLA
Queda desert el concurs per renovar l’estació de bombeig de l’estadi comunal
El comú d’Andorra la Vella ha declarat desert el concurs nacional per adjudicar les obres de renovació i d’adequació de l’estació de bombeig de captació d’aigua potable situada a l’estadi comunal Joan Samarra Vila. La licitació tenia un pressupost estimatiu de 420.000 euros. L’edicte pel qual es declara desert el concurs va publicar-se ahir al BOPA.
El projecte comunal té com a objectiu modernitzar una instal·lació essencial per al subministrament d’aigua de la parròquia i reforçar-ne la fiabilitat i l’eficiència energètica. La iniciativa també preveu la renovació del sistema de gestió i telegestió, que permetrà un control més precís i en temps real del funcionament de la instal·lació, així com la substitució del quadre de control del dipòsit de les Escaubelles per millorar la comunicació i la seguretat del conjunt de les instal·lacions.