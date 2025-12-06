Sostenibilitat
Canillo acull el Mercat de Segona Mà de Nadal amb 19 parades
La iniciativa vol fomentar la reutilització i les activitats per a totes les edats
El comú de Canillo ha organitzat avui el Mercat de Segona Mà de Nadal, amb 19 parades i complint l’aforament previst. La corporació ha remarcat que "l’objectiu de promoure la sostenibilitat, reduir residus i donar una segona vida a objectes en bon estat que ja no utilitzen els seus propietaris".
El mercat s’ha celebrat a l’edifici Perecaus, de les 10 hores a les 19 hores, i ha ofert una àmplia varietat de productes, com roba d’infants i adults, llibres, decoració de Nadal i altres objectes tradicionals. “La voluntat és donar una segona vida a aquelles coses que tenim a casa i que estan en bon estat, promovent un Nadal més sostenible i reduir la generació de residus”, ha explicat Cristel Torres, consellera de Tradicions i Cultura del Comú de Canillo.
La jornada ha inclòs activitats amb l’objectiu de fomentar la reutilització i oferir entreteniment per a tots els públics. S'ha realitzat un taller de reaprofitament nadalenc i un taller infantil amb l'objectiu d'educar en valors de sostenibilitat. L'esdeveniment també ha comptat amb el concert d’Artur Blasco, amb un recital de peces tradicionals de Canillo i d’Andorra.