ORDINO
Betriu manté que el POUP no inclou la figura del sòl no urbanitzable
El cònsol menor reitera que la nova revisió del pla d’urbanisme conserva els drets dels propietaris sobre els seus terrenys
El cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, va remarcar ahir en declaracions als mitjans que el POUP “manté els drets dels propietaris” i que “en cap cas” preveu la creació de sòl no urbanitzable, si no és que està afectat per riscos naturals, tal com preveu la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU). Pel que fa a la cinquantena de propietaris que aquesta setmana han presentat recurs contra el POUP a la comissió tècnica d’urbanisme, Betriu va assenyalar que és “legítim” que s’organitzin per defensar els seus punts de vista, ja que s’emmarca en la normalitat d’un procés de revisió del pla d’urbanisme.
El cònsol va explicar que el comú rebrà en els propers dies la informació sobre les al·legacions. “Aviat disposarem de l’informe sobre el recurs i, com no pot ser d’una altra manera, hi donarem resposta”, va afegir. Betriu va remarcar, a més, que el POUP no està en perill: “Crec que la parròquia d’Ordino i els ciutadans han d’estar tranquils. S’ha fet una molt bona feina i es resoldrà fàcilment i ràpidament”.
Propietaris sostenen que el POUP atempta contra la seguretat jurídica
Els propietaris consideren que la normativa posa en perill el principi de seguretat jurídica per l’impacte que té en el valor de les propietats, i sostenen que de facto transforma terrenys on no es pot construir en no urbanitzables. El comú considera que les normes adoptades permetran concentrar el creixement als nuclis, conservar les zones verdes i preservar l’essència de poble de muntanya d’Ordino.
El comú, com a redactor del POUP, participarà en els treballs de revisió del recurs presentat pels propietaris en el si de la comissió tècnica d’urbanisme. Si la resposta no convenç els terratinents, el proper pas per mirar d’impugnar el pla d’urbanisme seria elevar les queixes a la Batllia. “Com no podria ser d’una altra manera, acatarem el que digui la justícia”, va destacar el cònsol menor.
Geriàtric
D’altra banda, el projecte del centre sociosanitari continua avançant i entrarà en una fase clau al començament de l’any vinent. Betriu va confirmar que “aviat” el comú i el ministeri d’Afers Socials mantindran una reunió a la parròquia per valorar l’emplaçament definitiu de l’equipament. Segons el cònsol, l’objectiu és poder redactar i licitar el concurs com més aviat millor.
Pel que fa a la localització proposada pel comú, Betriu va parlar clar. Per a la corporació, la candidatura principal és la Cortinada, a la zona del Camp de Ceró, tot i que la decisió final es prendrà després de la visita tècnica programada per al mes vinent. “A principis de gener, que és quan es mantindrà aquesta reunió in situ a la parròquia, és quan s’acabarà de decidir, però el comú aposta per la ubicació de la Cortinada”, va asseverar.
El comú treballa amb la idea que el centre sociosanitari sigui un projecte publicoprivat, ja que el cost de les obres és elevat i la corporació no podria assumir-les tota sola.