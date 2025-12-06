Festivitat
Arrenca la Fira de Santa Llúcia d’Encamp amb una previsió de bona afluència
L'esdeveniment compta amb catorze parades d’artesania local
La Fira de Santa Llúcia d’Encamp ha encetat una nova edició amb bones sensacions i amb un bon ambient. Enguany coincideix amb un pont de tres dies, un aspecte que des de la corporació encampadana fa pensar que hi haurà bon ambient durant cada dia.
La fira compta amb catorze parades d’artesania local i amb la participació també d’un grup de l’Escola Andorrana d’Encamp, a més d’una programació musical amb talent local, iniciativa recuperada l’any passat per dinamitzar l'espai i "donar vida al mercat", ha detallat el conseller de Cultura, Infància i Joventut d'Encamp, Joan Sans. Entre els artistes que pujaran a l'escenari hi ha la Coral de Sant Miquel i la de Sant Antoni, Eugènia Correia i Roser Puigbò.
Un dels punts forts de l’edició d’aquest any és la participació de l'Associació cultural Arte in Musica i la Coral Polifònica de l’Alguer, que visiten Encamp per oferir diverses activitats culturals. Entre elles, destaca la conferència sobre el Cant de la Sibil·la, que tindrà lloc el dia 8 a l’església de Sant Miquel, i una interpretació del mateix cant a l’església de Santa Eulàlia durant la tarda.
La fira va arrencar aquest divendres i pel que fa a l’afluència de públic, Sans ha valorat molt positivament la primera jornada. "Ens vam sorprendre perquè va estar més animat del que ens esperàvem, justament sobretot de gent del poble. Avui confiem que a més a més quan a la tarda la gent torni de pistes també ens acompanyi, que ens ha passat els altres anys que llavors s'afegeixen a la fira", ha afirmat el conseller. La inauguració va anar acompanyada del primer concert del programa, a càrrec del Duet Ingrid ANDorrabAND.
De fet, les expectatives són bones amb l’obertura de la temporada d’esquí aquest cap de setmana. La parròquia afronta un cap de setmana que es preveu "intens i viu", ha declarat Sans. "Sobretot a la restauració i a l'hoteleria de la parròquia hi ha una molt bona previsió", ha puntualitzat el conseller.