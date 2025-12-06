REPORTATGE
Una Andorra nadalenca
El centre de les parròquies s’omple de parades gastronòmiques i d’artesania i activitats per a totes les edats per celebrar el Nadal.
Ordino va inaugurar ahir la seva ja tradicional fira de Nadal amb un espectacle per als més petits. La fira romandrà oberta fins al pròxim dilluns i estendrà casetes d’artesanies, activitats i productes de proximitat tant per la plaça de la Closa com pel carrer Major. Les activitats nadalenques tindran lloc fins després de Reis amb una trentena d’esdeveniments que “ompliran la parròquia de música, tradició i participació”, segons va explicar ahir als mitjans el conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta.
Canillo incorpora una nova figura al pessebre a escala real: la del carter
Canillo, per la seva part, va inaugurar la divuitena edició del seu pessebre a escala real amb la tradicional visita dels infants de les escoles andorrana i francesa de la parròquia. El pessebre amplia el recorregut fins a l’aparcament de Sella, a tocar de l’entrada del Canillo Brilla, i incorpora una nova figura: la del carter, en homenatge a aquells que portaven les notícies –bones i dolentes– a les llars de la parròquia.
Sant Julià de Lòria també va donar el tret de sortida a la tradicional Fira de Santa Llúcia, un dels esdeveniments més emblemàtics del calendari nadalenc del país. L’acte va coincidir amb l’encesa oficial dels llums de Nadal, que va anar acompanyada d’un petit espectacle protagonitzat pels capgrossos de la Colla Gegantera que va omplir la plaça de música, color i ambient festiu. La fira, que celebra la 41a edició, compta amb 25 parades, una xifra similar a la de l’any passat. S’hi poden trobar productes nadalencs elaborats per petits comerciants i diverses entitats del país, així com gastronomia local.
La Massana va encendre oficialment els llums de Nadal en un acte molt participatiu que va reunir persones de totes les edats. Els infants de l’Esplai, els joves del Punt 400 i els padrins de la Casa Pairal van ser els protagonistes d’aquesta festa, que marca l’inici de les celebracions nadalenques a la parròquia.
El programa nadalenc de la Massana inclou, entre d’altres activitats, l’Estelàrium, el parc infantil de Nadal, que torna del 26 al 30 de desembre a la plaça de l’Església amb atraccions, tallers i espectacles. Un dels plats forts del Nadal massanenc serà l’estrena de la Mola de Cal Quico com a caseta del Pare Noel el 24 de desembre.