Sant Julià comença el Nadal amb la Fira de Santa Llúcia i l’encesa de llums
Enguany hi ha 25 parades, una xifra similar a la de l'any passat
Sant Julià de Lòria ha inaugurat aquest divendres la tradicional Fira de Santa Llúcia, un dels esdeveniments més emblemàtics del calendari nadalenc del país. L’acte ha coincidit amb l’encesa oficial de les llums de Nadal, que ha anat acompanyada d’un petit espectacle protagonitzat pels capgrossos de la Colla Gegantera, omplint la plaça de música, color i ambient festiu.
La cònsol menor del comú lauredià, Sofia Cortesao, ha destacat durant la inauguració que la fira és un espai clau per reforçar la vida comunitària i la identitat de la parròquia. "Per Andorra al final és apropar la tradició cap als turistes que ens venen a veure, però sobretot per tota la gent d'Andorra i concretament pels lauredians i lauredianes al final és un punt de trobada", ha subratllat Cortesao. Aquest fet fa que la fira acabi sent un espai "de convivència i de retrobament", ha esmentat la cònsol.
La fira d’enguany, que celebra la 41a edició, compta amb 25 parades, una xifra similar a la de l’any passat. S'hi poden trobar productes nadalencs elaborats per petits comerciants i diverses entitats del país —entre les quals el centre penitenciari— així com gastronomia local. A més, aquest dissabte la fira tindrà la presència de l’etapa guanyadora de l’Andorra Taste, preparada pel cuiner Carles Flinch.
Cortesao ha remarcat que, tot i que cada any intenten incorporar alguna novetat, el que més valora la ciutadania és poder gaudir d’activitats de Nadal sense haver de sortir de la parròquia. "El que més valora la gent de Sant Julià és tenir alguna cosa per fer a Sant Julià, no haver-se de desplaçar i més en un cap de setmana en què s'espera tantíssima gent i tants turistes. El fet que no necessitis sortir a la teva parròquia per començar a viure el Nadal, crec que la gent ho agraeix", ha afirmat.
La Fira de Santa Llúcia oferirà al llarg del cap de setmana concerts, música, activitats infantils, tallers i manualitats, consolidant-se com un espai obert per a tots els públics.