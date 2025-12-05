Encamp
El Pas destaca la bona convivència entre oci nocturn i veïnat en la reunió anual del sector
Per segon any consecutiu no s'ha rebut cap queixa formal
La Taula de l’oci nocturn del Pas de la Casa s’ha reunit avui per fer balanç de la temporada d’hivern en una sessió encapçalada pel comú d’Encamp. Un dels punts més valorats ha estat la bona convivència entre els locals d’oci i els veïns, gràcies a mesures com la concentració d’activitats a zones perifèriques o la incorporació de guies per evitar molèsties nocturnes. La cònsol major, Laura Mas, ha remarcat la importància del manual de bones pràctiques per garantir la seguretat i la qualitat de l’entorn, mentre que altres representants institucionals han coincidit a destacar l’absència de queixes formals o incidències destacables durant els darrers mesos.
Representants del sector, del Govern i d’Andorra Turisme han celebrat els resultats i han expressat la voluntat de seguir treballant plegats per mantenir un model d’oci nocturn sostenible i compatible amb el benestar del veïnat i la qualitat turística del Pas.