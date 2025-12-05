Activitats
Ordino inaugura la tradicional fira de Nadal amb un espectacle per als més petits
Les parades estaran obertes fins al 8 de desembre
Ordino ha inaugurat la seva ja tradicional fira de Nadal amb un espectacle per als més petits. En aquest han participat diferents infants de la parròquia que s'han desplaçat fins a la plaça de la Closa on han pogut gaudir en directe de l'actuació anomenada 'Entre voliaines i menairons'.
L'escriptora i creadora de la història, Anna Font, ha explicat que "des del comú em van demanar de fer la inauguració", i com que "sé que Ordino és reserva a la Biosfera, he volgut crear alguna cosa que quadri amb el que havíem preparat, que és el cercle màgic, però que parli una mica de la natura". Per tant, "he volgut retrobar la tradicional imatge del menairó amb la fada de l'hivern, que és un personatge que m'he inventat" i que "viu a la muntanya i fa màgia", ha detallat.
Font ha apuntat que "m'agrada molt treballar les emocions amb nens", i "com que sabia que tenia nens petits fins a màxim 10-11 anys, he fet aquesta estratègia de les bombolles d'atenció i intencions, com perquè entenguin que totes les coses que pensem o diem tenen un impacte".
El conseller de turisme, dinamització i esports, Jordi Serracanta, ha destacat durant l'acte que una de les principals novetats per les activitats nadalenques de la parròquia enguany és el 'Cercle Màgic'. Un projecte que proposa un recorregut per diversos indrets de la parròquia com, per exemple, són l'escola dels menairons al centre del poble, o el lloc on es mol el blat dels rens i el taller del trineu del Pare Noel a la Cortinada, la Mola de Cal Pal i la serradora.
Serracanta creu que, per a la fira l'objectiu "és seguir una miqueta les tradicions que hem tingut fins ara quant a menjar" i "a objectes per a comprar durant aquestes festes de Nadal" i poder "decorar la casa". Serracanta també s'ha mostrat "content" pel fet que la fira de Nadal d'Ordino s'hagi "convertit en una tradició tant per a la gent del país com per a la gent de fora". D'igual forma, el conseller ha destacat que "a més a més, enguany la neu ens acompanya i això, estic segur, ens farà gaudir molt més".
La fira de Nadal romandrà oberta des d'aquest divendres fins al pròxim dia 8 de desembre i estendrà casetes d'artesanies, activitats i productes de proximitat tant per la plaça de la Closa com pel carrer Major. Les activitats nadalenques tindran lloc fins després de Reis amb una trentena d’activitats que "ompliran la parròquia de música, tradició i participació".