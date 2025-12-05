SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú lauredià retalla la prima per casament de 1.400 euros a 200
També inclou la mesura d’aplicar les 37 hores setmanals i una jornada contínua a la vegada que s’amplia l’horari d’atenció al ciutadà
Un “greuge comparatiu amb altres parròquies”, així va definir la cònsol menor, Sofia Cortesao, la situació del reglament de compensacions del personal. Per aquest motiu, el comú va aprovar ahir un nou paquet de mesures que inclou, entre d’altres coses, la nova regulació de les primes a les persones treballadores.
Així, i per exemple, la prima per matrimoni es redueix de 1.400 a 200 euros, mentre que la de naixement s’augmenta fins als 300. Encara que el canvi amb el qual volen “atraure més talent”, segons va dir Cortesao, és amb la implementació de les 37 hores de jornada laborals a la setmana en horari continu i mitja hora de pausa, sense que això afecti a l’atenció ciutadana. De fet, aquesta s’ha incrementat de 10 a 18 hores. Val a dir que, si una persona sobrepassa les 40 hores, aquestes no seran compensades.
Entre altres canvis destacats en el reglament de règim intern, cal destacar la reducció d’aquest, la millora de la protecció social, la simplificació dels procediments i s’ha detallat els supòsits de la defensa jurídica. “Ens trobem en un context en què, quan publiquem edictes, sovint queden deserts”, va afirmar el cònsol major de la parròquia, Cerni Cairat. Unes mesures que “van encaminades a millorar la conciliació laboral familiar per als treballadors”
Els canvis s’han fet arran de la demanda de la taula creada durant aquest mandat per poder tenir una comunicació més fluida entre el personal tècnic i polític del comú.
La minoria es fractura
Dos dels tres vots d’Unió Laurediana van ser d’abstenció. “Reduïm horari laboral i, d’altra banda, estem dient que anem mancats de personal”, va explicar el conseller d’Unió Laurediana, Josep Majoral. Una mesura que, tant a ell com a Codina, els sembla “incongruent”, però que no ha vist malament la consellera demòcrata Sandra de la Rosa, que va aclarir que el trencament és només en aquests punts del reglament, donat que “ells tenen una trajectòria que jo no tinc”.
Una sessió de consell de comú en què també es van presentar els comptes d’aquest exercici, amb un 37% de superàvit, un suplement de crèdit per finançar la instal·lació de material per al Centre Cultural i el canvi d’infraestructures a l’abocament de terres.