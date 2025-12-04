Sessió de comú
Sant Julià aprova les 37 hores setmanals per al personal del comú
Forma part d'un paquet de mesures que també contempla ampliar les hores d'atenció a la ciutadania
El comú de Sant Julià ha votat a favor d'implementar un horari de 37 hores a la setmana per al personal que hi treballa a Casa Comuna, en la sessió celebrada aquesta tarda. La mesura forma part d'un paquet d'accions que van encaminades a atraure talent i evitar que una plantilla, de 49 anys de mitjana, s'envelleixi encara més, i, alhora, ampliar l'horari de servei al ciutadà. Per al cònsol major, Cerni Cairat, "és un paquet de mesures que van encaminades a millorar la conciliació familiar" en un context on gran part dels edictes publicats "queden deserts".
Per la seva part, el conseller de la minoria, Josep Majoral, afirma que per a ell "són discursos contradictoris", degut a la manca de personal. "No veig com podem fer aquesta ampliació de servei al ciutadà". El vot de la minoria s'ha dividit, ja que la consellera Sandra De La Rosa ha votat a favor i Majoral i Mireia Codina s'hi han abstingut.