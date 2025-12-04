Òbit
Mor Maria del Carmen Garcia Oliva, membre del PS a Encamp
La socialdemòcrata tenia 57 anys
El Partit Socialdemòcrata ha comunicat la mort de Maria del Carmen Garcia Oliva, membre del partit a Encamp i coordinadora del comitè local del PS a la parròquia el 2023. Garcia era psicòloga i havia treballat a l'àrea de salut mental del SAAS. La difunta tenia 57 anys, era llicenciada en Psicologia per la UOC, diplomada en Infermeria per Universitat d'Andorra i havia cursat un màster en Psicologia juvenil i infantil a la UOC.
NACIONAL
Maria del Carmen Garcia coordinarà el comitè del PS d'Encamp
Redacció
El PS ha expressat públicament el seu condol per la pèrdua d’una de les seves militants i ha destacat que va treballar "incansablement" per tenir un país millor. La formació ha traslladat el seu escalf a familiars, amics i companys de militància.