Mor Maria del Carmen Garcia Oliva, membre del PS a Encamp

La socialdemòcrata tenia 57 anys

Maria del Carmen Garcia ha traspassat avui

Maria del Carmen Garcia ha traspassat avuiM.C.G.

Redacció
Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata ha comunicat la mort de Maria del Carmen Garcia Oliva, membre del partit a Encamp i coordinadora del comitè local del PS a la parròquia el 2023. Garcia era psicòloga i havia treballat a l'àrea de salut mental del SAAS. La difunta tenia 57 anys, era llicenciada en Psicologia per la UOC, diplomada en Infermeria per Universitat d'Andorra i havia cursat un màster en Psicologia juvenil i infantil a la UOC.

El PS ha expressat públicament el seu condol per la pèrdua d’una de les seves militants i ha destacat que va treballar "incansablement" per tenir un país millor. La formació ha traslladat el seu escalf a familiars, amics i companys de militància. 

