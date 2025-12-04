Escaldes-Engordany
L’Espai Caldes acull 'Figures de l’emancipació', una exposició sobre la llibertat i la dignitat
La mostra de l’artista urbà francès C215 reuneix una trentena de retrats
El comú d’Escaldes-Engordany ha inaugurat a l’Espai Caldes l’exposició 'Les figures de l’émancipation', de l’artista C215, en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra, la qual s’emmarca dins del cicle d’activitats culturals Oh Là Là. El retratista Christian Guémy, conegut artísticament com a C215, treballa amb plantilles i pintura en aerosol creades per ell mateix. Presenta una exposició construïda a partir del llibre 'Figures de la laïcitat' de l'editorial Armand Colin, dedicada a les persones que han lluitat per l’emancipació, la llibertat i la igualtat a França. La mostra reuneix una cinquantena de retrats de filòsofs, pensadors, activistes i ciutadans compromesos amb aquests valors, alguns dels quals van perdre la vida per defensar-los.
Concebuda com una exposició festiva malgrat la duresa del tema, C215 aposta per colors molt vius i intensos —roses, blaus i verds fluorescents— per trencar amb la visió austera habitual de la laïcitat. “La llibertat no és una cosa trista, s’ha de celebrar amb joia”, defensa l’artista. La mostra combina diferents formats: retrats impresos procedents del llibre, dibuixos, pintures sobre taula i vuit frescos pintats directament sobre les parets de la sala, una decisió que reivindica la seva identitat d’artista urbà i la llibertat creativa de l’espai expositiu.
Amb aquesta galeria de rostres i colors, C215 vol recordar que la laïcitat forma part del patrimoni col·lectiu i que continua sent una eina viva d’emancipació i humanisme. El seu ús del contrast entre llum i ombra aporta una gran nitidesa a la mirada dels personatges, reflectint la intensa implicació emocional dels seus subjectes.
El conseller de Cultura del comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha destacat durant la inauguració de 'Les figures de l’émancipation' la força del missatge de llibertat que transmet l’obra de Christian Guémy (C215). Segons Closa, més enllà de la tècnica artística, “l’important és el missatge”, un discurs humanista que emociona el públic i convida a reflexionar sobre els valors universals. També ha subratllat l’aposta del comú per una cultura accessible, amb exposicions que van acompanyades de context, activitats educatives i accions participatives per arribar a tota la ciutadania.
Closa ha remarcat, a més, el valor afegit que moltes de les obres hagin estat creades a Andorra, reforçant la idea de llibertat creativa i de vincle entre l’artista i el territori, així com el compromís del departament de Cultura amb l’art contemporani i el pensament crític.
L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha posat l’exposició en relació amb la identitat cultural i intel·lectual francesa, marcada per la literatura, l’art i la política. Eybalin ha destacat que la mostra tradueix visualment un treball històric i filosòfic profund sobre la laïcitat, entesa com una conquesta clau de l’humanisme i de l’emancipació, basada en la separació entre l’Estat i les creences per garantir la llibertat d’opinió de tothom.
L’exposició 'Les figures de l’émancipation' es podrà visitar des d'aquest dijous 4 de desembre fins al dissabte 14 de març del 2026, de dilluns a dissabte, en horari de 10 hores a 13.30 hores i de 15 hores a 19 hores a l'Espai Caldes.