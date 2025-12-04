ANDORRA LA VELLA
El comú instal·larà tres noves ecoilles a l’avinguda Príncep Benlloch l’any vinent
El comú d’Andorra la Vella continuarà modernitzant el sistema de recollida selectiva amb la instal·lació de tres noves ecoilles a l’avinguda Príncep Benlloch durant el 2026. Aquesta actuació suposa un pas més en el desplegament del model iniciat al carrer Terra Vella, que substitueix progressivament el porta a porta i optimitza la gestió dels residus.
Les noves ecoilles concentraran els contenidors en punts únics. Cada una estarà formada per quatre contenidors de 1.100 litres, distribuïts estratègicament al llarg de l’avinguda per facilitar-ne l’ús als veïns i augmentar les taxes de reciclatge. El sistema manté el model habitual de separació de fraccions i està pensat perquè la ciutadania pugui dipositar els residus de manera accessible i senzilla. El comú recorda que el mal ús de les ecoilles, així com la separació incorrecta, pot comportar sancions.