SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú instal·larà més càmeres per prevenir l’incivisme i ‘caçar’ infractors
L’inspector cívic sensibilitzarà la població sobre la normativa i imposarà sancions
El comú de Sant Julià de Lòria reforçarà la videovigilància al carrer Doctor Palau, al carrer de Lòria i als quarts amb l’objectiu de prevenir les conductes incíviques i perseguir els infractors. El problema més greu que s’ha identificat a les zones més allunyades del centre és l’abocament descontrolat de deixalles. El projecte costa 100.000 euros, que també serviran per finançar la instal·lació de càmeres als dipòsits d’aigua potable comunals i la compra de les càmeres de pit per als agents de circulació.
L’acció s’inscriu en una nova estratègia integral per reforçar la higiene pública i promoure el civisme. La iniciativa es desplegarà mitjançant l’ordinació reguladora de la higiene pública i recollida de residus, que s’aprovarà avui en consell de comú. La normativa vigent fins ara data dels anys vuitanta. L’increment de brutícia a la via pública, el dipòsit incorrecte de residus, l’abandonament de voluminosos fora d’horari, la no-recollida d’excrements i l’alimentació d’animals a l’espai públic són alguns dels comportaments que han motivat aquesta revisió.
S'incrementen les multes, que ara aniran de 60 a 1.500 euros
Una altra de les mesures previstes en l’ordinació és la contractació d’un inspector cívic, encarregat de sensibilitzar la població sobre la normativa comunal i, si escau, sancionar. També s’incrementen les multes, que poden anar de 60 a 1.500 euros en funció de la infracció. L’inspector començarà a treballar a principi d’any. Entre les seves funcions, hi ha comprovar la identificació dels animals, recollir mostres d’ADN, constatar infraccions en espais públics i controlar les colònies de gats, entre d’altres.
El comú constata un increment de les conductes poc curoses
A més, el comú comprarà un nou camió de neteja i ampliarà els horaris i rotacions de la plantilla d’Higiene amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia en la gestió dels espais públics.
Paral·lelament, s’engega una campanya de civisme que, amb el lema El teu gest ho canvia tot. Per una parròquia més neta, vol reforçar el missatge que la cura de l’espai públic és una responsabilitat compartida. A través d’un vídeo i diverses accions comunicatives, es donarà visibilitat als comportaments incívics més habituals. Com que s’han constatat danys greus en el mobiliari urbà i en la vegetació derivats dels orins reiterats dels animals de companyia, a partir del gener, s’impulsarà una campanya específica sobre els efectes de les miccions de les mascotes.