Aniversari
L’Associació de la Gent Gran de la Massana celebra 20 anys amb una festa plena d’homenatges
Un acte especial que ha reunit socis, representants comunals i totes les persones que han format part de la trajectòria de l’entitat
L’Associació de la Gent Gran de la Massana ha commemorat aquest cap de setmana el seu 20è aniversari amb una celebració especial que ha reunit socis, representants comunals i totes les persones que han format part de la trajectòria de l’entitat. La jornada ha inclòs una taula rodona, un dinar de germanor i un ball que ha posat el punt final a la festa.
Durant l’acte s’ha volgut retre homenatge als presidents que han liderat l’associació al llarg d’aquests vint anys. Els cònsols i consellers del comú de la Massana també han pres part en la celebració. En la seva intervenció, la cònsol major, Eva Sansa, ha destacat “el gran paper de l’associació, que treballa per posar sobre la taula temes que afecten el benestar de la gent gran” i ha remarcat la importància de continuar reforçant aquest espai de trobada, suport i activitat comunitària.
Amb dues dècades d’història, l’Associació de la Gent Gran de la Massana reafirma el seu compromís amb la vida social del poble i amb la defensa de les necessitats i inquietuds del col·lectiu.