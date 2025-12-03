15a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya a Encamp
Encamp reivindica la transhumància com a patrimoni viu en una jornada dedicada al pasturatge
La parròquia acull una trobada que reivindica el valor cultural i el futur d'aquesta pràctica
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha inaugurat una sessió sobre la transhumància davant d’una cinquantena d'assistents, destacant “la importància de la transhumància en la identitat del nostre país” i la necessitat de donar visibilitat a la feina dels pastors i del pasturatge tradicional. L’acte ha inclòs la projecció del documental Veus transhumants, de Paula Escribano, que explora aquesta pràctica ancestral des d’una perspectiva antropològica i recorre diverses rutes i testimonis de l’Alt Pirineu i la Garrotxa.
Posteriorment s’ha presentat Camins de tradició: la Transhumància a Andorra, de Sergi Pla i l’Arxiu d’Etnografia del Departament de Patrimoni Cultural, que revisita l’evolució d’aquesta activitat al Principat i recorda el seu reconeixement per part de la Unesco com a patrimoni cultural immaterial. El documental subratlla el valor simbòlic i comunitari de la transhumància, així com la seva vigència en l’imaginari col·lectiu andorrà.
La jornada ha culminat amb un col·loqui amb el pastor Martí Pubill, que ha aportat una mirada directa als reptes actuals de la ramaderia extensiva, com el relleu generacional, la burocràcia i la gestió dels comunals, en un context cada vegada més tecnològic i globalitzat. L’activitat ha estat organitzada pel comú d’Encamp i el Node Pirineu Central del Col·lectiu Eixarcolant, amb la col·laboració del Govern d’Andorra.