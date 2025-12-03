INTERPARROQUIAL
Dret de tempteig comunal sobre béns immobles
Els comuns també consideren necessari que s’introdueixi el dret de tempteig comunal a la LGOTU. Aquesta modificació permetria que les corporacions tinguessin mecanismes legals per adquirir béns immobles de manera preferent. La mesura vol facilitar l’obtenció d’habitatge públic, millorar la protecció del territori de l’especulació, garantir la protecció del patrimoni cultural i natural i dotar l’administració de més eines per a l’ordenació del territori.
L’aplicació d’aquest dret, segons va detallar el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, estarà acotada. Les administracions fixaran àrees geogràfiques o tipus d’immobles subjectes al dret de tempteig. En particular, s’ha previst aplicar en zones amb mercat d’habitatge tensionat, altament especulatives o d’alt valor patrimonial. Quan un propietari volgués vendre un immoble, hauria de comunicar-ho prèviament a l’administració indicant-ne les condicions. La proposta s’haurà de regular amb molta precisió jurídica, ja que el dret de tempteig pot afectar la propietat privada, va recordar el cònsol lauredià.