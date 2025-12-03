Seguretat
El comú de Sant Julià reforçarà la videovigilància als carrers Doctor Palau i Lòria
Les càmeres tambe´s'instal·laran als quarts
El comú de Sant Julià de Lòria reforçarà la videovigilància al carrer Doctor Palau, al carrer de Lòria i als quarts amb l'objectiu de prevenir les conductes incíviques i perseguir els infractors. El problema més greu que s'ha identificat a les zones més allunyades del centre és l'abocament descontrolat de deixalles. El projecte costa 100.000 euros, que també serviran per finançar la instal·lació de càmeres als dipòsits d'aigua potable comunals i la compra de les càmeres de pit per als agents de circulació.
A més, el comú contractarà en les pròximes setmanes un inspector cívic, encarregat de sensibilitzar la població sobre la normativa comunal i, si escau, sancionar. També s'incrementen les sancions, amb imports que van de 60 a 1.500 euros.
El comú també implicarà les associacions protectores d'animals en les tasques de control de les colònies de gats fetals i altres espècies, ja que poden ser un vector de malalties i afectar greument la biodiversitat.