ANDORRA LA VELLA
La reforma de la façana del Calones es pressupostarà de nou el 2026
La corporació prepara un concurs més ambiciós i atractiu per evitar que torni a quedar desert, com va passar el 2022, en dues ocasions, i el 2024
El context expansiu de la construcció ha provocat en els últims anys una disminució de l’interès de les empreses del sector pels projectes comunals més modestos. La remodelació de la façana del casal Calones no n’és una excepció. En el mandat anterior, el comú d’Andorra la Vella va intentar adjudicar els treballs en dues ocasions, però els concursos van quedar deserts per manca d’ofertes. El maig de l’any passat la corporació va tornar a convocar el concurs, que tampoc va reeixir.
La manca d'ofertes ha impedit fins ara fer realitat el projecte
La corporació està decidida a impulsar les obres i, per superar l’escull amb què el projecte ha topat fins ara, farà una reforma més àmplia de l’espai. El comú espera que una proposta de reforma d’un abast més gran pugui atraure, ara sí, l’interès de les constructores del país. El 2022 el comú va preveure una partida de 150.000 euros en els comptes per finançar el projecte. En el pressupost del 2024 pujava a 215.000. Ahir el Diari va demanar a la corporació quants diners hi destinarà l’any vinent, però no va obtenir resposta. Tot i això, hi ha la voluntat ferma de tirar-lo endavant, tal com va confirmar la consellera de Social, Joventut i Espai ciutadà, Maria Nazzaro, en l’últim consell de comú.
La remodelació integral de la façana del Calones és urgent perquè l’edifici tal com el coneixem data dels anys seixanta i fins ara només s’hi han fet petites intervencions en moments puntuals. En el mandat anterior el comú va reformar-ne la cuina.
Les obres, d’altra banda, també permetran posar solució a una petita irregularitat. Hi ha una part de la façana de l’àtic de totxo vist, ja que fa uns tres anys se’n va retirar el recobriment de fusta i no va reposar-se. Aquest fet contravé la normativa urbanística comunal.
El casal Calones dona servei de pisos socials per a gent gran autònoma i de menjador a preu reduït. Actualment, la llista d’espera del Calones és d’una vintena de persones. El comú espera que l’edifici de pisos de lloguer a preu assequible per a gent gran de l’antiga residència Jaume I pugui absorbir aquesta demanda. El projecte serà una realitat d’aquí a dos anys gràcies al programa Reviu, impulsat per la conselleria d’Habitatge.